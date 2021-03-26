У Києві послабили карантинні обмеження в громадському транспорті

Карантин у Києві трохи послабили / УНІАН

З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Сумарно можна буде перевозити половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення запровадила постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Доступні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.

"Закликаємо всіх до відповідальності та дисциплінованості: дотримуйтеся встановлених правил. Дякую за розуміння і співпрацю", - йдеться в повідомленні Київпастрансу.

Зазначимо, з 22 березня в Києві запровадили карантин і столиця потрапила в червону зону. У зв'язку з цим громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. Через карантинні правила утворилися величезні черги на транспорт і люди почали блокувати рух автобусів і тролейбусів.

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