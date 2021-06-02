У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів: де можна зробити щеплення від коронавірусу

У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів / УНІАН

У столиці України запрацювали пункти вакцинації від коронавірусу працівників навчальних закладів. Їх прищеплюватимуть вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляє КМДА, наразі визначено 17 пунктів вакцинації у навчальних закладах, розташованих у всіх районах столиці.

"Працівників освітніх установ попередньо запрошують на вакцинацію. Щоб вакцинувати працівників, керівнику закладу треба подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

Усіх працівників навчальних закладів прищеплюють вакциною Pfizer.

Адреси пунктів вакцинації педагогів у Києві:

Голосіївський район - просп. Академіка Глушкова, 17-А; вул. Академіка Заболотного, 6-А.

Дарницький район - вул.Архітектора Вербицького, 7; вул. Олександра Мишуги, 5.

Деснянський район - вул. Академіка Курчатова, 18/2; проспект Володимира Маяковського, 93-Г.

Дніпровський район - вул. Будівельників, 10.

Оболонський район - Оболонський проспект, 2-Б; вул. Маршала Тимошенко, 13-Б.

Печерський район - вул.Бастіонна, 7.

Подільський район - вул.Спаська, 16; вул. Світлицького, 31/7.

Святошинський район - вул.Гната Юри, 10-Б; вул. Чорнобильська, 10б.

Солом'янський район - вул. Академіка Білецького, 7.

Шевченківський район - вул. Перемоги, 86; вул. Михайла Коцюбинського, 12-Б.

Вакцинація від коронавірусу в Україні – про що йшлося раніше:

У суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10:00 до 19:00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID-19 з 09:00 до 17:00. Очікується, що в день в Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.