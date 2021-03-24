У Києві пасажири блокують транспорт і б'ються з поліцією через карантин

Люди обурюються, тому що не можуть дістатися до місця призначення. Маршрутки просто не зупиняються на зупинках, оскільки водії бояться штрафів.
Через зростання кількості заражень коронавірусом Київ потрапив у "червону" зону карантину, і в місті діють обмеження на перевезення пасажирів у громадському транспорті - пасажирські місця можуть бути заповнені лише на 50%. У зв'язку з цим у столиці в середу, 24 березня, утворилися величезні черги на зупинках, кияни не можуть нікуди доїхати, а між водіями, пасажирами та поліцією почали відбуватися сутички.
Як повідомляє Київ Оперативний у Facebook, люди обурюються, оскільки не можуть дістатися до місця призначення. Вони почали блокувати рух автобусів і тролейбусів.
"Обмеження за кількістю пасажирів у громадському транспорті призвели до того, що не всі бажаючі потрапляють в салон і змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту. Десь ми вже це бачили", - йдеться у повідомленні.
На столичній Окружній ситуація не краща. Поліція штрафує водіїв маршруток, у яких заповнено 50% місць в салоні. Через це водії інших маршруток просто не зупиняються на зупинках.
Крім того, водій однієї з маршруток і пасажири "поштовхалися" з поліцейським.
Але навіть якщо пасажирам вдається сісти в громадський транспорт, то все одно знаходиться привід для конфлікту. Наприклад, столичний тролейбус зупинився через те, що кондуктор не прикрила ніс маскою і матюкалася на пасажирів.
Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше писав Главред:
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- Якщо впродовж 5 днів ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращиться, Київ зможе вийти з карантину. Якщо картина погіршиться, обмеження посилять аж до зупинки роботи громадського транспорту.