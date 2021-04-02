У Києві поліція "шерстить" маршрутки й виганяє пасажирів – соцмережі

У Києві поліцейські зупиняли переповнені маршрутки біля одного з ринків, поділилися у соцмережі / УНІАН

У Києві поліція почала активно контролювати дотримання у маршрутних таксі жорсткіших карантинних заходів, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Біля шпалерного ринку, розташованого на Окружній дорозі (вул. Зодчих, 72), співробітники поліції зупиняли всі переповнені маршрутки, йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

За відомостями пабліка, правоохоронці виганяли з транспорту пасажирів. Можливо, мова йде про зайвих пасажирів.

"...Шпалерний ринок... поліція гальмує всі переповнені маршрутки. У цій ситуації – 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно...", – наголошується у повідомленні.

Штрафи за порушення карантину в Україні – що потрібно знати

Простим українцям за порушення карантинних заходів загрожує штраф у сумі до 34 тисяч гривень, повідомляє jurliga.ligazakon.net.

У матеріалі підкреслюється, що для чиновників покарання набагато серйозніше – штраф у сумі до 170 тисяч грн.

Посилення карантину в Києві – головні факти

В Україні та у тому числі в Києві карантин почався з 12 березня 2020 року. Спочатку обмежувальні заходи були дуже суворими й стосувалися всієї країни, а пізніше карантин став адаптивним. Під час адаптивного карантину долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.

Україну поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У зеленій зоні найслабші карантинні обмеження, а у червоній – найсуворіші.

У березні 2021-го у Києві підскочило число хворих на коронавірус, і влада з 20 числа до 9 квітня посилила карантин.

Зокрема у транспорті дозволили заповнювати пасажирами лише половину місць для сидіння. У столиці не раз фіксували порушення цього правила.

Посилення карантину не допомогло – кількість хворих продовжила зростати.

Столична влада вирішила зробити обмежувальні заходи ще жорсткішими – з 5 квітня та як мінімум до 16 числа буде новий локдаун в Києві 2021, і у транспорт можна буде потрапити тільки при наявності спеціальної перепустки.

Станом на 2 квітня в Києві COVID-19 знайшли у 164 605 осіб, одужали 106 778 пацієнтів, а померли 3 495 хворих.