У Києві спіймали шахрайку, яка продавала фальшиві спецквитки на транспорт

Дівчина намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.
У Києві відкрили кримінальне провадження щодо 18-річної дівчини, яка розмістила оголошення про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті.
За даними прес-служби міської прокуратури, викрита 18-річна киянка, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.
Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила в Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній з лікарень.
Вартість спецперепустки становила 200 грн.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка офіційного документа), вирішується питання про повідомлення дівчині про підозру.
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Фальшиві спецквитки для громадського транспорту:
- Раніше повідомлялося про те, що в Києві зафіксували факти продажі в Інтернеті спецперепусток на проїзд у громадському транспорті.
- Після того, як почалася видача спецквитків, почали з'являтися оголошення про їх продаж.
- Зазначимо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, співробітники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни і міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, працівники супермаркетів і аптек, соціальні працівники.