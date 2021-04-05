У Києві спіймали шахрайку, яка продавала фальшиві спецквитки на транспорт

У Києві продають фальшиві спецквитки для транспорту / УНІАН

У Києві відкрили кримінальне провадження щодо 18-річної дівчини, яка розмістила оголошення про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті.

За даними прес-служби міської прокуратури, викрита 18-річна киянка, яка намагалася збути підроблені спецквитки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила в Facebook інформацію про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній з лікарень.

Вартість спецперепустки становила 200 грн.

/ kyiv.gp.gov.ua

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка офіційного документа), вирішується питання про повідомлення дівчині про підозру.

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Фальшиві спецквитки для громадського транспорту: