У Києві налякали порушників локдауну і розповіли про штрафи

У Києві буде жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів про штрафи за порушення карантину.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, у Києві в рамках посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.
За його словами, основне завдання жорсткого карантину-зменшити мобільність населення і не допустити в організованих колективах скупчення перебування в закритих приміщеннях.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві уточнив, що в столиці з понеділка буде жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.
Він попередив про застосування відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів.
"Тому що ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режим носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тис.грн. у разі невиконання протиепідемічних заходів-будемо направляти правоохоронні органи для вжиття невідкладних заходів", - додав Рубан.
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Локдаун в Києві:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.