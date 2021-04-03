У Києві налякали порушників локдауну і розповіли про штрафи

У Києві покарають порушників карантину / ТСН

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів про штрафи за порушення карантину.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, у Києві в рамках посилення карантину штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди.

За його словами, основне завдання жорсткого карантину-зменшити мобільність населення і не допустити в організованих колективах скупчення перебування в закритих приміщеннях.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві уточнив, що в столиці з понеділка буде жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

Він попередив про застосування відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів.

"Тому що ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режим носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тис.грн. у разі невиконання протиепідемічних заходів-будемо направляти правоохоронні органи для вжиття невідкладних заходів", - додав Рубан.

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