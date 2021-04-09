У Києві процвітає" ковидна " корупція: як заробляють на небіжчиках

Як в Україні наживаються на росдвтенниках померлих від коронавірусу / Фото Reuters

У нашій країні часто трапляються випадки, коли працівники моргів або ритуальних служб нахабно зловживають своїм становищем та горем людей і заробляють на померлих від коронавірусу, пише Апостроф.

За його словами співробітника фірми, яка займається організацією похорону, при роботі з хворими можуть попросити додаткову плату в обхід каси.

Також часто зустрічаються випадки, коли людина померла вдома і у неї був виявлений коронавірус, але в морзі його не вказують причиною смерті. Там замість цього пишуть, що у людини була пневмонія, хоча всі розуміють реальну причину. За такого діагнозу можуть ховати навіть у відкритій труні.

Як розповів киянин Денис, який втратив двох родичів через вірус, вимоги щодо поховання в мішку все ж звучали, і щоб домовитися, доводилося платити.

"Починається розмова: він же ковідний? Так, ковідний. А його взагалі-то в мішку треба ховати. А як вирішити питання? Ось стільки-то. Тримайте", - розповів він.

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