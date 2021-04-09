У Києві процвітає" ковидна " корупція: як заробляють на небіжчиках

У столиці співробітники моргів і ритуальних служб наживаються на родичах громадян, які померли від коронавірусу.
У нашій країні часто трапляються випадки, коли працівники моргів або ритуальних служб нахабно зловживають своїм становищем та горем людей і заробляють на померлих від коронавірусу, пише Апостроф.
За його словами співробітника фірми, яка займається організацією похорону, при роботі з хворими можуть попросити додаткову плату в обхід каси.
Також часто зустрічаються випадки, коли людина померла вдома і у неї був виявлений коронавірус, але в морзі його не вказують причиною смерті. Там замість цього пишуть, що у людини була пневмонія, хоча всі розуміють реальну причину. За такого діагнозу можуть ховати навіть у відкритій труні.
Як розповів киянин Денис, який втратив двох родичів через вірус, вимоги щодо поховання в мішку все ж звучали, і щоб домовитися, доводилося платити.
"Починається розмова: він же ковідний? Так, ковідний. А його взагалі-то в мішку треба ховати. А як вирішити питання? Ось стільки-то. Тримайте", - розповів він.
Проблеми з вакциною AstraZeneca-про що раніше писав Главред:
- Ряд країн призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca.