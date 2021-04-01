У Києві розповіли про умови запровадження комендантської години

На зміну локдауну може прийти комендантська година / УНІАН

Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан прокоментував ймовірність запровадження комендантської години в столиці у зв'язку з посиленням карантину.

Рішення про запровадження комендантської години в Києві, про яку писали ЗМІ, має прийматися на рівні Кабінету міністрів, підкреслив він у коментарі УНН.

"Ця інформація (щодо запровадження комендантської години - ред.) взагалі не розглядалася ні на якому засіданні ... Питання повинно розглядатись виключно на рівні уряду, тому що при комендантській годині задіяна Національна гвардія і Національна поліція, це виключно урядове рішення", - сказав він.

У свою чергу, інформоване джерело розповіло РБК-Україна про те, що влада не планує запроваджувати комендантську годину через ситуацію з поширенням коронавірусу. Але можливі подальші посилення обмежень.

Як зазначає видання, можливе посилення патрулів Нацгвардії, які стежитимуть за дотриманням карантину. Також розглядається можливість закриття міжобласного сполучення.

"Комендантська година не планується. Обговорюється питання закриття міжобласного сполучення, але це поки не точно. І повний локдаун в Києві, а також посилені патрулі", - додав співрозмовник.

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Посилення карантину в Києві: