УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У Києві зробили несподівану заяву про локдаун на Великдень

17 квітня 2021, 16:25

У Києві приймуть рішення про особливий порядок карантину у святкові дні.

На Великдень у Києві посилять локдаун
У Києві посилять карантин на Великдень / Фото Reuters

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан прокоментував ймовірність продовження жорстких карантинних обмежень в столиці.

В ефірі телеканалу Україна 24 він підкреслив, що в Києві з 1 травня буде спостерігатися "природний локдаун" у зв'язку з тим, що багато хто поїде зі столиці на свята.

"З 1 травня ми будемо спостерігати природний локдаун. Люди поїдуть додому в інші місця. Як правило, з 1 по 10 травня у нас такий же природний локдаун, як з 1 по 10 січня", - говорить чиновник.

Він звернув увагу на те, що святкові дні можуть без будь-яких обмежень знизити мобільність людей і їх кількість в Києві.

"Але ситуація контролюється щодня, рішення буде прийматися наступного тижня у зв'язку з циркуляцією сьогодні різних збудників, штамів на території Києва. Думаю, через тиждень буде озвучено мером щодо особливого порядку саме в святкові дні", - пояснив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

За його словами, завданням є зниження мобільності населення, а також зниження соціальних контактів.

"Тому було запропоновано тим, хто може, перейти на онлайн-служби в церквах, або проведення максимально цих служб на вулицях, як це робилося в інших країнах, де були такі свята", - додав Рубан.

читайте такожКличко попередив про посилення карантину в Києві на Великдень

Локдаун в Києві:

  • У Києві дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 Квітня.
  • Як заявив мер Віталій Кличко, оскільки епідемічна ситуація в столиці істотно не поліпшується, комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежень на два тижні.
  • Київ з 23 березня в "червоній" зоні епідопасності, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.
  • З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.
новини Києва Карантин у Києві Олег Рубан локдаун
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві зробили несподівану заяву про локдаун на Великдень». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: вигідна пропозиція і приховані пасткиГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: вигідна пропозиція і приховані пастки Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води На Київ насувається потужний ураган з грозою і градомНа Київ насувається потужний ураган з грозою і градом У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Реклама
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
Реклама
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
Реклама
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
14:48
"Велике будівництво": сполучення між Вінницькою та Одеською областями скоро буде комфортним
14:41
Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Погляд
14:40
З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі Відео
14:10
Потап наскочив до Насті Каменських в Мексику та дізнався про ще одного чоловіка Відео
14:02
У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2 Відео
13:49
У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну Відео
13:41
У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками Відео
13:19
Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти