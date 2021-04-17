У Києві зробили несподівану заяву про локдаун на Великдень

У Києві посилять карантин на Великдень / Фото Reuters

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан прокоментував ймовірність продовження жорстких карантинних обмежень в столиці.

В ефірі телеканалу Україна 24 він підкреслив, що в Києві з 1 травня буде спостерігатися "природний локдаун" у зв'язку з тим, що багато хто поїде зі столиці на свята.

"З 1 травня ми будемо спостерігати природний локдаун. Люди поїдуть додому в інші місця. Як правило, з 1 по 10 травня у нас такий же природний локдаун, як з 1 по 10 січня", - говорить чиновник.

Він звернув увагу на те, що святкові дні можуть без будь-яких обмежень знизити мобільність людей і їх кількість в Києві.

"Але ситуація контролюється щодня, рішення буде прийматися наступного тижня у зв'язку з циркуляцією сьогодні різних збудників, штамів на території Києва. Думаю, через тиждень буде озвучено мером щодо особливого порядку саме в святкові дні", - пояснив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

За його словами, завданням є зниження мобільності населення, а також зниження соціальних контактів.

"Тому було запропоновано тим, хто може, перейти на онлайн-служби в церквах, або проведення максимально цих служб на вулицях, як це робилося в інших країнах, де були такі свята", - додав Рубан.

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Локдаун в Києві: