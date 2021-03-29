У Києві ситуація критична, можуть зупинити транспорт - КМДА

У КМДА заявили, що в столиці можуть зупинити транспорт / УНІАН

На час локдауну в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантинні заходи. Аж до повної зупинки транспорту та закриття дитячих садків, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку містян", - сказав Поворозник в ефірі Україна 24.

За його словами, за останні два тижні додали понад 1 000 ліжко-місць в лікарнях для пацієнтів з COVID, але їх заповненість на сьогодні досить серйозна.

"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли до школи... але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садки та ухвалювати рішення, щоб обмежити роботу транспорту загалом", - додав Поворозник.

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