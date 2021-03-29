У Києві ситуація критична, можуть зупинити транспорт - КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що ситуація з коронавірусом у Києві зовсім не покращилася. Влада на межі посилення карантину.
На час локдауну в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом можуть максимально посилити карантинні заходи. Аж до повної зупинки транспорту та закриття дитячих садків, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку містян", - сказав Поворозник в ефірі Україна 24.
За його словами, за останні два тижні додали понад 1 000 ліжко-місць в лікарнях для пацієнтів з COVID, але їх заповненість на сьогодні досить серйозна.
"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли до школи... але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садки та ухвалювати рішення, щоб обмежити роботу транспорту загалом", - додав Поворозник.
Карантин у Києві - про що йшлося раніше:
- Мер столиці Віталій Кличко 18 березня оголосив про посилення карантину у Києві з 20 березня унаслідок складної ситуації із захворюваністю на коронавірус в місті. Карантин має тривати до 9 квітня. На період дії протиепідеміологічних заходів у столиці заборонено роботу торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування та закладів культури.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня додала Київ до червоної зони карантинних обмежень. Правила діють для столиці уже з вівторка, 23 березня.
- Було прийнято рішення, що громадський транспорт у Києві має працювати в умовах дотримання суворих протикоронавірусних обмежень. Заповненість салонів не має перевищувати 50% від кількості сидячих місць.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.