У Києві за добу підтверджено 2053 випадки зараження коронавірусом

У Києві за добу виявили 2053 хворих COVID-19, померло 50 осіб / УНІАН

Коронавірус у Києві набирає оберти. За минулу добу в столиці України було зафіксовано 2053 підтверджені випадки захворювання. Усього станом на суботу, 3 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 166 658 випадків зараження.

Згідно з даними на сайті РНБО, за минулу добу в Києві померли 50 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Усього в місті зафіксовано 3545 летальних випадків.

Одужали за добу 696 жителів столиці, всього за час пандемії - 107 484.

У КМДА уточнили, що за добу в Києві госпіталізовано 240 осіб з діагнозом COVID-19.

Коронавірус у Києві - статистика на 3 квітня / РНБО

Зазначимо, за останню добу Київ опинився на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Серед лідерів також Львівська (1538), Одеська (1521), Харківська (1470) та Дніпропетровська (1433) області.

Коронавірус у Києві – про що йшлося раніше: