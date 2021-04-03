У Києві за добу підтверджено 2053 випадки зараження коронавірусом

Київ знаходиться на першому місці за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.
Коронавірус у Києві набирає оберти. За минулу добу в столиці України було зафіксовано 2053 підтверджені випадки захворювання. Усього станом на суботу, 3 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 166 658 випадків зараження.
Згідно з даними на сайті РНБО, за минулу добу в Києві померли 50 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Усього в місті зафіксовано 3545 летальних випадків.
Одужали за добу 696 жителів столиці, всього за час пандемії - 107 484.
У КМДА уточнили, що за добу в Києві госпіталізовано 240 осіб з діагнозом COVID-19.
Зазначимо, за останню добу Київ опинився на першому місці за кількістю підтверджених випадків. Серед лідерів також Львівська (1538), Одеська (1521), Харківська (1470) та Дніпропетровська (1433) області.
Коронавірус у Києві – про що йшлося раніше:
- Через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.
- Мер Києва Віталій Кличко розповів, що під час додаткових карантинних обмежень з 5 квітня весь громадський транспорт у столиці - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
Автор: Адріана Бубновська