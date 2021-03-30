У Києві за добу майже 1,5 тис. хворих на COVID-19: названо найзараженіші райони

У столиці госпіталізували за добу 165 хворих на коронавірус та 540 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Станом на ранок вівторка, 30 березня, в Києві офіційно виявили 1 422 випадки зараження коронавірусом. Всього - 161 191 з початку епідемії.
Свіжу статистику опублікував у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко. За його даними, за минулу добу захворіли:
- 830 жінок у віці від 18 до 88 років;
- 523 чоловіка віком від 19 до 89 років;
- 37 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчика від 9 місяців до 17 років.
За добу в столиці зафіксували ще 33 летальних випадки від коронавірусу (всього з початку епідемії - 3367).
При цьому госпіталізували 165 хворих на коронавірус і 540 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Водночас 461 людина подолала коронавірус (всього 105 579)
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).
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Коронавірус і карантин у Києві - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- З 26 березня в Києві послабили карантинні обмеження в громадському транспорті. Тепер дозволено перевозити не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
Автор: Анна Багрій