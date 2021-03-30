У Києві за добу майже 1,5 тис. хворих на COVID-19: названо найзараженіші райони

Ще 33 жителі Києва стали жертвами коронавірусу / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 30 березня, в Києві офіційно виявили 1 422 випадки зараження коронавірусом. Всього - 161 191 з початку епідемії.

Свіжу статистику опублікував у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко. За його даними, за минулу добу захворіли:

830 жінок у віці від 18 до 88 років;

523 чоловіка віком від 19 до 89 років;

37 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчика від 9 місяців до 17 років.

За добу в столиці зафіксували ще 33 летальних випадки від коронавірусу (всього з початку епідемії - 3367).

При цьому госпіталізували 165 хворих на коронавірус і 540 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 461 людина подолала коронавірус (всього 105 579)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179).

Коронавірус у Києві - статистика 30 березня / t.me/vitaliy_klitschko

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