У Києві завершився локдаун: що дозволено з 1 травня

Столиця України перейшла з червоної до помаранчевої зони карантину, тому в місті послабили деякі обмеження.
У суботу, 1 травня, у Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
Як повідомляє КМДА, столиця України перейшла з червоної до помаранчевої зони карантину, тому у місті послабили деякі обмеження. З 1 травня у Києві дозволили роботу:
- закладів торгівлі,
- торгово-розважальних центрів,
- ринків,
- ярмарок,
- кафе та ресторанів,
- спортивних залів та фітнес-центрів,
- кінотеатрів, інших закладів культури,
- проведення масових заходів,
- Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).
Крім того, у місті скасовують спеціальні перепустки для громадського транспорту. А школи та дитсадки відкриють з 5 травня.
З 5 травня відновлюється:
- освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти;
- приймання документів для зарахування дітей до перших класів;
- проведення професійно-практичної підготовки та Державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти,
- проведення атестації здобувачів вищої освіти;
- отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
- участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
- надання соціальних послуг;
- робота з обслуговування громадян в ЦНАП, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.
Локдаун у Києві - про що йшлося раніше:
- Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допустили, що Київ може покинути червону зону карантину.
- Жорсткий карантин у Києві скасували, повідомив у середу, 28 квітня, мер Києва Віталій Кличко.
Автор: Адріана Бубновська