У Києві завершився локдаун: що дозволено з 1 травня

У Києві завершився локдаун / УНІАН

У суботу, 1 травня, у Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.

Як повідомляє КМДА, столиця України перейшла з червоної до помаранчевої зони карантину, тому у місті послабили деякі обмеження. З 1 травня у Києві дозволили роботу:

закладів торгівлі,

торгово-розважальних центрів,

ринків,

ярмарок,

кафе та ресторанів,

спортивних залів та фітнес-центрів,

кінотеатрів, інших закладів культури,

проведення масових заходів,

Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

Крім того, у місті скасовують спеціальні перепустки для громадського транспорту. А школи та дитсадки відкриють з 5 травня.

З 5 травня відновлюється:

освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти;

приймання документів для зарахування дітей до перших класів;

проведення професійно-практичної підготовки та Державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти,

проведення атестації здобувачів вищої освіти;

отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;

участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

надання соціальних послуг;

робота з обслуговування громадян в ЦНАП, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

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