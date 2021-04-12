У Китаї пояснили скандал про малоефективну вакцину CoronaVac

У Китаї заявили, що вакцина CoronaVac малоефективна / Reuters

Глава Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу, який напередодні заявив про низьку ефективність створених в Китаї вакцини від коронавірусу, вважає, що його слова були неправильно витлумачені в ЗМІ.

За його словами, сказане ним це "суцільне непорозуміння", а пропозиція комбінувати китайські вакцини для підвищення їх ефективності – власним "науковим баченням", пише Global Times.

"Я пропоную розглянути можливість коригування процесу вакцинації, наприклад, кількості введених доз і їх інтервалів, а також послідовної вакцинації різними типами вакцин", - говорить Гао Фу.

Китайський експерт закликав світ вакцинуватися від коронавірусу, тому що переваги вакцинації значно переважують ризики.

"Вакцини повинні використовуватися справедливо, і світ повинен ділитися вакцинами. Якщо світ не буде ділитися вакцинами, вірус його розділить", - додав Гао Фу.

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Він також зазначив, що людство вперше у своїй історії зуміло так швидко створити вакцини від хвороби.

Нагадаємо, що вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є однією з тих, які закупила Україна.

За словами, головного санлікаря Віктора Ляшка, її використовувати почнуть 13 квітня.

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