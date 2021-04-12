У Китаї пояснили скандал про малоефективну вакцину CoronaVac

Китайський експерт спростував інформацію про "погані" китайські вакцини від коронавірусу.
Глава Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу, який напередодні заявив про низьку ефективність створених в Китаї вакцини від коронавірусу, вважає, що його слова були неправильно витлумачені в ЗМІ.
За його словами, сказане ним це "суцільне непорозуміння", а пропозиція комбінувати китайські вакцини для підвищення їх ефективності – власним "науковим баченням", пише Global Times.
"Я пропоную розглянути можливість коригування процесу вакцинації, наприклад, кількості введених доз і їх інтервалів, а також послідовної вакцинації різними типами вакцин", - говорить Гао Фу.
Китайський експерт закликав світ вакцинуватися від коронавірусу, тому що переваги вакцинації значно переважують ризики.
"Вакцини повинні використовуватися справедливо, і світ повинен ділитися вакцинами. Якщо світ не буде ділитися вакцинами, вірус його розділить", - додав Гао Фу.
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Він також зазначив, що людство вперше у своїй історії зуміло так швидко створити вакцини від хвороби.
Нагадаємо, що вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є однією з тих, які закупила Україна.
За словами, головного санлікаря Віктора Ляшка, її використовувати почнуть 13 квітня.
Ефективність китайської та індійської вакцин - про що раніше повідомляв Главред:
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.