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У Китаї визнали недостатньо ефективними свої вакцини проти COVID-19

12 квітня 2021, 04:00
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За словами китайського медичного чиновника, розглядається питання комбінації окремих вакцин.

Вакцина CoronaVac
Китайська вакцина CoronaVac / Reuters

Глава Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу, який відповідає за медичні питання в країні, визнав, що ефективність китайських вакцин від коронавірусу - низька.

За словами чиновника, зараз розглядають варіант змішувати різні препарати, щоб досягти кращої ефективності.

"Препарати не надають дуже високого рівня захисту. Зараз офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації", - підкреслив Гао Фу.

Як пише Associated Press, Пекін вже розподілив сотні мільйонів доз препарату в інші країни. Також Китай намагався викликати сумніви в ефективності західних вакцин.

Дослідники з Бразилії встановили, що ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. - на рівні 50,4%. У той же час за даними самої компанії, важкий перебіг COVID-19 препарат запобігає на 80%.

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Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3% і 72,5%. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта - CanSino - на позначці в 65%.

Зазначимо, 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Зараз препарат проходить лабораторний контроль.

Ефективність китайської та індійської вакцин - про що раніше повідомляв Главред:

  • Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
  • До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID - 19 на третій фазі клінічних досліджень.
  • При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.

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