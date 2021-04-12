У Китаї визнали недостатньо ефективними свої вакцини проти COVID-19

Китайська вакцина CoronaVac / Reuters

Глава Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу, який відповідає за медичні питання в країні, визнав, що ефективність китайських вакцин від коронавірусу - низька.

За словами чиновника, зараз розглядають варіант змішувати різні препарати, щоб досягти кращої ефективності.

"Препарати не надають дуже високого рівня захисту. Зараз офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації", - підкреслив Гао Фу.

Як пише Associated Press, Пекін вже розподілив сотні мільйонів доз препарату в інші країни. Також Китай намагався викликати сумніви в ефективності західних вакцин.

Дослідники з Бразилії встановили, що ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. - на рівні 50,4%. У той же час за даними самої компанії, важкий перебіг COVID-19 препарат запобігає на 80%.

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Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3% і 72,5%. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта - CanSino - на позначці в 65%.

Зазначимо, 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Зараз препарат проходить лабораторний контроль.

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