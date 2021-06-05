У Китаї дозволили колоти вакцину від коронавірусу Sinovac дітям від трьох років / Фото Reuters

У Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків. Таку заяву зробив голова правління компанії Інь Вейдун.

Інь Вейдун уточнив, що Китай схвалив екстрене використання вакцини Sinovac Biotech для людей від 3 до 17 років. Водночас від влади Китаю залежатиме, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям від 18 років, повідомляє Reuters.

Інь повідомив, що неповнолітні люди мають все ж нижчий пріоритет для вакцинації в порівнянні з літніми людьми. Однак попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у віці від 3 до 17 років і більшість побічних реакцій були легкими.

Крім того, Sinovac також завершив клінічне випробування фази II, в якому учасникам вводили третю бустерну дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій. У цьому випадку в учасників спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл порівняно з попередніми рівнями за тиждень і в 20 разів за півмісяця.

Також Інь попередив, що компанії Sinovac все ще треба завершити довгострокове спостереження за тривалістю антитіл, перш ніж вона зможе дати рекомендації владі про те, коли слід вводити третю дозу вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу 4 червня в Україні було щеплено проти коронавірусу 57 440 осіб. Одну дозу отримали 53 710 осіб, повністю імунізовані - 3730 осіб.

Станом на 5 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 177 373 людини, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 145 792 людини.

Довідка

Sinovac Biotech є найбільшою компанією Китаю, яка займається розробкою вакцин.

Компанія заснована у 2001 році в Пекіні. Sinovac щорічно виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин. Зокрема компанія розробила і вивела на ринок вакцини від "пташиного" грипу та гепатитів А і B.

читайте такожКуди українцям можна буде виїхати з паспортами вакцинації - відповідь МЗСНагадаємо, перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac прибула до України 25 березня.

У суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.