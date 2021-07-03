У комісії біобезпеки при РНБО відреагували на смерть 47-річного українця після Pfizer / Reuters

Голова комісії біобезпеки при Раді національної безпеки та оборони (РНБО), академік Сергій Комісаренко заявив, що випадок смерті пацієнта після вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer буде ретельно досліджений, оскільки людина могла померти і без вакцинації.

В ефірі телеканалу Україна 24 Комісаренко зазначив, що на сьогодні Pfizer є однією з кращих вакцин від коронавірусу. За його словами, поки невідомі обставини смерті громадянина, тому висновків найкраще уникати.

"Для цього необхідно провести детальне обстеження цієї людини патологоанатомом, а потім визначити причину смерті. Тому що людина, звичайно, могла померти і без всякої вакцинації. Ми знаємо, скільки буває випадків: молоді люди, зупинка серця, аритмія, ще якісь причини. Тобто, треба бути переконаним, що це пов'язано з вакцинацією. Я думаю, у всьому світі цей випадок буде дуже детально аналізуватися", - сказав він.

Комісаренко також звернув увагу на те, що випадки тромбозу – "два на мільйон" – раніше фіксували після щеплення AstraZeneca, у Pfizer "цей відсоток був ще нижчим". Також він підкреслив, що альтернативи вакцинації поки немає.

"Ми знаємо, що AstraZeneca викликає певні ускладнення, пов'язані з тромбозами, це було два випадки на мільйон. З Pfizer був значно менший відсоток, якщо наводити кількісний аналіз. Думаю, що це не пов'язано з вакцинацією. Ми повинні розуміти, що альтернативи вакцинації немає", - сказав експерт.

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Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що йшлося раніше:

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрату свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer / BioNTech.