У "червоній" зоні карантину залишається одна область України: що змінилося

В Україні дві області виходять з "червоної" зони карантину / Reuters

Запорізька та Полтавська області покинуть "червону" зону епідеміологічної небезпеки, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, рішення було прийнято за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр Кабінету міністрів уточнив, що Запорізька І Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину в п'ятницю, 7 травня.

"Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - розповів Немчінов про рішенні комісії ТЕБ.

Додамо, що відповідно до індикаторів визначення рівня епідемічної небезпеки, опублікованих МОЗ 6 травня, в "червоній" зоні карантину залишається тільки Сумська область.

/ moz.gov.ua

Карантин в Україні:

За минулу добу в Україні було зафіксовано 6 тис. 038 нових випадків covid-19.

У тому числі захворіли 271 дитина і 113 медичних працівників.Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 849 осіб. 351 людина одужала. Тестувань методом ПЛР здійснено 36 тис. 945. Летальних випадків зареєстровано 374.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 097 тис.024 людини. 709 осіб видужали. ПЛР-тестів проведено 9 млн 555 тис. Летальних випадків зареєстровано 45 тис.