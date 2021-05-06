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У "червоній" зоні карантину залишається одна область України: що змінилося

6 травня 2021, 17:02
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У "жовту" зону карантину перейдуть дві області України, повідомив Олег Немчінов.

Червону зону карантину покинуть дві області
В Україні дві області виходять з "червоної" зони карантину / Reuters

Запорізька та Полтавська області покинуть "червону" зону епідеміологічної небезпеки, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, рішення було прийнято за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр Кабінету міністрів уточнив, що Запорізька І Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину в п'ятницю, 7 травня.

"Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - розповів Немчінов про рішенні комісії ТЕБ.

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Додамо, що відповідно до індикаторів визначення рівня епідемічної небезпеки, опублікованих МОЗ 6 травня, в "червоній" зоні карантину залишається тільки Сумська область.

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/ moz.gov.ua

Карантин в Україні:

  • За минулу добу в Україні було зафіксовано 6 тис. 038 нових випадків covid-19.
  • У тому числі захворіли 271 дитина і 113 медичних працівників.Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 849 осіб. 351 людина одужала. Тестувань методом ПЛР здійснено 36 тис. 945. Летальних випадків зареєстровано 374.
  • Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 097 тис.024 людини. 709 осіб видужали. ПЛР-тестів проведено 9 млн 555 тис. Летальних випадків зареєстровано 45 тис.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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