У "червоній" зоні карантину залишається одна область України: що змінилося

У "жовту" зону карантину перейдуть дві області України, повідомив Олег Немчінов.
Запорізька та Полтавська області покинуть "червону" зону епідеміологічної небезпеки, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, рішення було прийнято за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Міністр Кабінету міністрів уточнив, що Запорізька І Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину в п'ятницю, 7 травня.
"Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - розповів Немчінов про рішенні комісії ТЕБ.
Додамо, що відповідно до індикаторів визначення рівня епідемічної небезпеки, опублікованих МОЗ 6 травня, в "червоній" зоні карантину залишається тільки Сумська область.
Карантин в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 6 тис. 038 нових випадків covid-19.
- У тому числі захворіли 271 дитина і 113 медичних працівників.Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 849 осіб. 351 людина одужала. Тестувань методом ПЛР здійснено 36 тис. 945. Летальних випадків зареєстровано 374.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 097 тис.024 людини. 709 осіб видужали. ПЛР-тестів проведено 9 млн 555 тис. Летальних випадків зареєстровано 45 тис.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.