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У червоній зоні карантину в Україні опинилися Київ та 12 областей

11 квітня 2021, 13:41
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МОЗ поки залишило Закарпаття в червоній зоні, хоча напередодні повідомлялося, що область з неділі стане "жовтою".

Карантин
У червоній зоні карантину в Україні знаходиться Київ та 12 областей / УНІАН

Коронавірус в Україні не зменшує обертів. Станом на неділю, 11 квітня, в червоній зоні карантину знаходяться Київ та 12 областей. Закарпаття поки не перейшло до жовтої зони.

Згідно з оновленими даними МОЗ, у червоній карантинній зоні знаходяться: Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас у помаранчевій зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

А ось в жовтій зоні карантину знаходяться Херсонська та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

Зазначимо, напередодні повідомлялося, що з неділі, 11 квітня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Закарпатській області буде скасовано, а регіон віднесуть до жовтої зони карантину. Але поки МОЗ залишив Закарпаття в червоній зоні.

Додамо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 12 112 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 4694 людини.

Станом на ранок неділі, 11 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 853 249.

За добу померло 235 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, одужало - 5034 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

У червоній зоні карантину на сьогодні заборонено:

  • приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
  • робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Коронавірус в Україні - про що йшлося раніше:

МОЗ новини України коронавірус в Україні червона зона
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