У червоній зоні карантину в Україні опинилися Київ та 12 областей

МОЗ поки залишило Закарпаття в червоній зоні, хоча напередодні повідомлялося, що область з неділі стане "жовтою".
Коронавірус в Україні не зменшує обертів. Станом на неділю, 11 квітня, в червоній зоні карантину знаходяться Київ та 12 областей. Закарпаття поки не перейшло до жовтої зони.
Згідно з оновленими даними МОЗ, у червоній карантинній зоні знаходяться: Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Водночас у помаранчевій зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
А ось в жовтій зоні карантину знаходяться Херсонська та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.
Зазначимо, напередодні повідомлялося, що з неділі, 11 квітня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Закарпатській області буде скасовано, а регіон віднесуть до жовтої зони карантину. Але поки МОЗ залишив Закарпаття в червоній зоні.
Додамо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 12 112 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 4694 людини.
Станом на ранок неділі, 11 квітня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 853 249.
За добу померло 235 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, одужало - 5034 особи.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
У червоній зоні карантину на сьогодні заборонено:
- приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Коронавірус в Україні - про що йшлося раніше:
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. Водночас британський штам виявили у всіх областях.
- 6 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні кількість летальних випадків зростає через нові штами коронавірусу.