У червоній зоні карантину "зависли" 11 регіонів - МОЗ / Reuters

Коронавірус в Україні не знижує свою активність. Станом на 31 березня епідеміологічний поріг коронавірусу перевищено у Києві та 20 областях, і тільки в чотирьох областях ситуація не критична. В червоній зоні карантину поки без змін.

Згідно з даними МОЗ, не перевищено епідпоріг у Херсонській (86,5% за норми 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) та Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено у Тернопільській області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

Рівень госпіталізацій також не перевищує норму лише у чотирьох регіонах: Кіровоградській (40,1 за норми 60 на 100 тисяч населення), Луганській (40,3), Хмельницькій (43,3) і Донецькій (59,5) областях.

У червоній зоні карантину все ще знаходяться Київ та 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

У помаранчевій зоні карантину знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиним регіоном у жовтій зоні залишається Херсонська область.

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 226 жителів країни. У тому числі захворіла 491 дитина та 335 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 5 558 осіб; летальних випадків - 407; одужало - 6 405 осіб.

У червоній зоні карантину на цей час заборонено:

приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;

робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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