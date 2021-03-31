У червоній зоні карантину "зависли" 11 регіонів - МОЗ

Рівень госпіталізацій не перевищує норму лише в чотирьох регіонах, у всіх інших ситуація складна.
Коронавірус в Україні не знижує свою активність. Станом на 31 березня епідеміологічний поріг коронавірусу перевищено у Києві та 20 областях, і тільки в чотирьох областях ситуація не критична. В червоній зоні карантину поки без змін.
Згідно з даними МОЗ, не перевищено епідпоріг у Херсонській (86,5% за норми 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) та Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено у Тернопільській області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.
Рівень госпіталізацій також не перевищує норму лише у чотирьох регіонах: Кіровоградській (40,1 за норми 60 на 100 тисяч населення), Луганській (40,3), Хмельницькій (43,3) і Донецькій (59,5) областях.
У червоній зоні карантину все ще знаходяться Київ та 10 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
У помаранчевій зоні карантину знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
Єдиним регіоном у жовтій зоні залишається Херсонська область.
Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 226 жителів країни. У тому числі захворіла 491 дитина та 335 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 5 558 осіб; летальних випадків - 407; одужало - 6 405 осіб.
У червоній зоні карантину на цей час заборонено:
- приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Карантин в Україні - про що йшлося раніше:
- 15 березня очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку у всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.