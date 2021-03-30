У червоній зоні Київ та 10 областей, у лікарнях ажіотаж - МОЗ

Найгірша ситуація у Вінницькій області. Там показник госпіталізацій становить 118,5 за норми 60 на 100 тисяч населення.
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Станом на вівторок, 30 березня, рівень госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 21 з 25 регіонів. Водночас у червоній зоні залишаються Київ і десять областей.
Згідно з оновленими даними МОЗ, рівень госпіталізацій перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Відповідають нормі Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.
Найгірша ситуація у Вінницькій області. Тут показник госпіталізацій становить 118,5 за норми 60 на 100 тисяч населення. Також вище 100 показник госпіталізацій мають Київ (108,4), Житомирська (115,6), Миколаївська (106,9) і Хмельницька (116,2) області.
У МОЗ уточнили, що на сьогодні в червоній зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
У помаранчевій зоні карантину знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
Єдиним регіоном жовтої зони карантину залишається Херсонська область.
Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 10 533 жителів країни.
Як повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов, за минулі 24 години госпіталізовано 2 597 осіб; летальних випадків - 286; одужало - 3 576 осіб.
У червоній зоні карантину на цей час заборонено:
- приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Карантин в Україні - про що йшлося раніше:
- 15 березня очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку у всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла до третьої хвилі пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.