До червоної зони карантину потрапила ще одна область / Фото Reuters

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Попри невеликий спад на вихідних, Міністерство охорони здоров'я вирішило розширити "червону" зону карантину. Тепер до неї входять 11 регіонів – 29 березня додалася Чернігівська область.

Згідно з оновленими даними МОЗ, у червоній зоні карантину знаходяться Київ та десять областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

"Помаранчевими" зонами залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

Водночас лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій: Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. У Києві цей показник становить 106,7 за норми 60 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 8 346 жителів країни. У тому числі захворіло 344 дитини та 140 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 3 129 осіб; летальних випадків - 178; одужало - 2 875 осіб.

У Чернігівській області, яка потрапила до червоної зони, за добу виявили 147 випадків зараження коронавірусом.

У червоній зоні карантину в даний час заборонено:

приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;

робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Карантин в Україні-про що повідомлялося раніше: