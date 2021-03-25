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У червону зону України потрапили ще дві області

25 березня 2021, 13:54
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У нашій країні вже стали "червоними" десять регіонів.

До червоної зони карантину потрапили ще дві області України
До червоної карантинної зони України потрапили ще дві області / УНІАН

В Україні станом на четвер, 25 березня, зросла кількість областей, які знаходяться у червоній зоні карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

"Червоними" стали Черкаська та Миколаївська області, повідомили у МОЗ.

В Україні як і раніше немає зелених зон карантину, лише один регіон залишається "жовтим", а всі інші області потрапили у помаранчеву зону.

Червона зона в Україні – список територій:

  • Миколаївська область;
  • Черкаська область;
  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Закарпатська область;
  • Чернівецька область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Київ.

Червона зона України – обмеження:

  • Не можуть працювати заклади культури;
  • У транспорті пасажири можуть зайняти лише половину місць для сидіння;
  • Заборонена робота непродовольчих ринків, басейнів та фітнес-центрів;
  • Заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів. Дозволена робота навинос та на доставку;
  • Учням 5-11 класів заборонили ходити до школи;
  • Торгово-розважальні центри, розважальні заклади, заклади торгівлі та побутового обслуговування не можуть приймати відвідувачів;
  • Не можна проводити масові заходи. Виняток – автоконцерти, автокінотеатри та офіційні спортивні заходи (можуть проходити без глядачів).

Змінено правила роботи магазинів, які продають корми для тварин й побутову хімію – вони можуть приймати кількість відвідувачів, яка розраховується за формулою одна людина на 20 квадратних метрів.

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/ Скріншот з moz.gov.ua
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/ Скріншот з moz.gov.ua

Нагадаємо, у березні в Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус. У нашій країні 24 березня знайшли рекордну кількість інфікованих – 16 669 осіб.

У цей же день рекордною стала кількість жертв вірусу – померли 362 пацієнти.

Станом на ранок 25 березня коронавірус знайшли у 1 596 575 осіб, одужали 1 283 020 пацієнтів, а померли – 31 135.

Карантин в Україні через COVID-19 – що потрібно знати

  • Через коронавірус карантин у нашій країні діє з 12 березня минулого року. Спочатку обмежувальні заходи були жорсткими й загальнонаціональними, а потім стали м'якшими.
  • Карантин зробили адаптивним – долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.
  • Наприкінці 2020-го через значне збільшення кількості хворих Кабмін вирішив запровадити жорсткий карантин – локдаун діяв у січні поточного року.
  • Після локдауну знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева й червона. У зеленій зоні найслабші обмеження, а у червоній – найсуворіші.
  • На початку березня очільник МОЗ Максим Степанов говорив, що в Україні можуть запровадити новий локдаун, зокрема якщо у червоній карантинній зоні опиняться понад 13 регіонів.

карантин в Україні червона зона
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