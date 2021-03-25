У червону зону України потрапили ще дві області

До червоної карантинної зони України потрапили ще дві області / УНІАН

В Україні станом на четвер, 25 березня, зросла кількість областей, які знаходяться у червоній зоні карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

"Червоними" стали Черкаська та Миколаївська області, повідомили у МОЗ.

В Україні як і раніше немає зелених зон карантину, лише один регіон залишається "жовтим", а всі інші області потрапили у помаранчеву зону.

Червона зона в Україні – список територій:

Миколаївська область;

Черкаська область;

Київська область;

Житомирська область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Чернівецька область;

Одеська область;

Сумська область;

Київ.

Червона зона України – обмеження:

Не можуть працювати заклади культури;

У транспорті пасажири можуть зайняти лише половину місць для сидіння;

Заборонена робота непродовольчих ринків, басейнів та фітнес-центрів;

Заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів. Дозволена робота навинос та на доставку;

Учням 5-11 класів заборонили ходити до школи;

Торгово-розважальні центри, розважальні заклади, заклади торгівлі та побутового обслуговування не можуть приймати відвідувачів;

Не можна проводити масові заходи. Виняток – автоконцерти, автокінотеатри та офіційні спортивні заходи (можуть проходити без глядачів).

Змінено правила роботи магазинів, які продають корми для тварин й побутову хімію – вони можуть приймати кількість відвідувачів, яка розраховується за формулою одна людина на 20 квадратних метрів.

/ Скріншот з moz.gov.ua

/ Скріншот з moz.gov.ua

Нагадаємо, у березні в Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус. У нашій країні 24 березня знайшли рекордну кількість інфікованих – 16 669 осіб.

У цей же день рекордною стала кількість жертв вірусу – померли 362 пацієнти.

Станом на ранок 25 березня коронавірус знайшли у 1 596 575 осіб, одужали 1 283 020 пацієнтів, а померли – 31 135.

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