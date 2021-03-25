У червону зону України потрапили ще дві області

У нашій країні вже стали "червоними" десять регіонів.
В Україні станом на четвер, 25 березня, зросла кількість областей, які знаходяться у червоній зоні карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
"Червоними" стали Черкаська та Миколаївська області, повідомили у МОЗ.
В Україні як і раніше немає зелених зон карантину, лише один регіон залишається "жовтим", а всі інші області потрапили у помаранчеву зону.
Червона зона в Україні – список територій:
- Миколаївська область;
- Черкаська область;
- Київська область;
- Житомирська область;
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Чернівецька область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Київ.
Червона зона України – обмеження:
- Не можуть працювати заклади культури;
- У транспорті пасажири можуть зайняти лише половину місць для сидіння;
- Заборонена робота непродовольчих ринків, басейнів та фітнес-центрів;
- Заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів. Дозволена робота навинос та на доставку;
- Учням 5-11 класів заборонили ходити до школи;
- Торгово-розважальні центри, розважальні заклади, заклади торгівлі та побутового обслуговування не можуть приймати відвідувачів;
- Не можна проводити масові заходи. Виняток – автоконцерти, автокінотеатри та офіційні спортивні заходи (можуть проходити без глядачів).
Змінено правила роботи магазинів, які продають корми для тварин й побутову хімію – вони можуть приймати кількість відвідувачів, яка розраховується за формулою одна людина на 20 квадратних метрів.
Нагадаємо, у березні в Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус. У нашій країні 24 березня знайшли рекордну кількість інфікованих – 16 669 осіб.
У цей же день рекордною стала кількість жертв вірусу – померли 362 пацієнти.
Станом на ранок 25 березня коронавірус знайшли у 1 596 575 осіб, одужали 1 283 020 пацієнтів, а померли – 31 135.
Карантин в Україні через COVID-19 – що потрібно знати
- Через коронавірус карантин у нашій країні діє з 12 березня минулого року. Спочатку обмежувальні заходи були жорсткими й загальнонаціональними, а потім стали м'якшими.
- Карантин зробили адаптивним – долю обмежувальних заходів довірили місцевій владі.
- Наприкінці 2020-го через значне збільшення кількості хворих Кабмін вирішив запровадити жорсткий карантин – локдаун діяв у січні поточного року.
- Після локдауну знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева й червона. У зеленій зоні найслабші обмеження, а у червоній – найсуворіші.
- На початку березня очільник МОЗ Максим Степанов говорив, що в Україні можуть запровадити новий локдаун, зокрема якщо у червоній карантинній зоні опиняться понад 13 регіонів.