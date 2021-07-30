У Кропивницькому зробити щеплення від коронавірусу можна у тролейбусі: як це відбувається

У Кропивницькому запустили мобільну вакцинацію в тролейбусі / скріншот

У Кропивницькому зробити щеплення від коронавірусу можна прямо в тролейбусі. З 30 липня комунальні тролейбуси курсуватимуть віддаленими районами та прищеплюватимуть усіх бажаючих. При собі потрібно мати лише паспорт.

Медики сподіваються охопити вакцинацією маломобільних, насамперед літніх людей, для яких виїхати зі свого району проблематично, передає ТСН.

Як розповіла заступник начальника міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик, вакцинувати городян будуть китайською вакциною CoronaVac, оскільки вона однодозна і має кращі умови зберігання.

"Тролейбус буде підготовлений, помитий, продезінфікований кварцовою лампою. Думаю, що у нас все вийде. У нас відкриті всі входи, будуть столики для медсестри. Буде вай-фай у тролейбусі. Буде столик для вакцинації та столик, де медсестра вводитиме дані в електронну базу", — розповіла Кудрик.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на 30 липня, з початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплено 3 437 631 особу, з них отримали одну дозу - 3 437 629 осіб; повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 938 495 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 376 124 щеплення.

Скільки українців вакциновані від коронавірусу - свіжа статистика / t.me/mozofficial

Українське МОЗ обмірковує впровадження в країні додаткових антиепідемічних заходів - передусім запровадження спеціального QR-коду, за яким українців пропускатимуть в публічні місця, розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

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В Україні ухвалили рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Тепер особам, які не вакциновані та повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.