Україну попередили про новий штам коронавірусу

Україну атакує новий штам коронавірусу / Фото Reuters

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде новий штам коронавірусу.

За словами Рубана, новий штам коронавірусу небезпечний і активно "вирує" в Індії та Туреччині.

"Що стосується прогнозу, дійсно після свят у нас буде збільшення захворювань, воно природне, не значне. Але велику тривогу викликає те, що в Індії, Туреччині реєструється новий штам — індійський, який буде у нас також наприкінці травня в Україні. Тому що люди повернуться з відпусток з цих країн. Як ви бачите, цей штам вирує в цих країнах, є великий показник інфікування і летальності", - сказав Рубан, передає Україна 24.

Він зазначив, що ситуація з коронавірусом у Києві стабілізувалася. Тому столиця цього тижня зможе покинути червону зону карантину.

"У нас показники по місту Києву стабілізувалися. Йде на зниження всім параметрам, затвердженим міністерством охорони здоров'я. Як раніше говорив міністр (Максим Степанов, - ред.) може бути місто Київ вийде на цьому тижні з червоної зони", - заявив він.

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При цьому Рубан уточнив, що Київ не перейде в жовту зону.

"Місто Київ ще не буде готове перейти в жовту зону, тому у нас буде помаранчева зона", - додав він.

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