У метро Києва назвали обмеження і нові умови роботи з 5 квітня

У київському метро введуть нові обмеження / УНІАН

У Києві з 5 квітня, у зв'язку з новими карантинними обмеженнями, вхід в метро буде дозволений тільки за спеціальними перепустками, заявила заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

Як підкреслила вона в ефірі каналу Україна 24, за графіком метро функціонуватиме у звичайному режимі.

Вона уточнила, що станції київського метрополітену будуть відкриватися і закриватися за існуючим графіком, а також не буде скорочено кількість поїздів на лініях.

"У нас ходитимуть потяги так, як і сьогодні ходять, але людей пускатимуть виключно по спецпперепустках. Контролювати будуть поліцейські і чергові по станції, на входах перевірятимуть перепустки", - зазначила Макогон.

Вона підкреслила, що спеціальну перепустку на транспорт не можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.

За її словами, прохід в метро за спеціальними перепустками не звільняє від необхідності оплати за проїзд.

"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати-банківська карта, карта киянина і Kyiv Smart Card", - додала Макогон.

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Посилення карантину в Києві: