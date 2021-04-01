У метро Києва назвали обмеження і нові умови роботи з 5 квітня

Прохід в метро за спеціальними перепустками не звільняє від необхідності оплати за проїзд, підкреслила Наталія Макогон.
У Києві з 5 квітня, у зв'язку з новими карантинними обмеженнями, вхід в метро буде дозволений тільки за спеціальними перепустками, заявила заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.
Як підкреслила вона в ефірі каналу Україна 24, за графіком метро функціонуватиме у звичайному режимі.
Вона уточнила, що станції київського метрополітену будуть відкриватися і закриватися за існуючим графіком, а також не буде скорочено кількість поїздів на лініях.
"У нас ходитимуть потяги так, як і сьогодні ходять, але людей пускатимуть виключно по спецпперепустках. Контролювати будуть поліцейські і чергові по станції, на входах перевірятимуть перепустки", - зазначила Макогон.
Вона підкреслила, що спеціальну перепустку на транспорт не можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.
За її словами, прохід в метро за спеціальними перепустками не звільняє від необхідності оплати за проїзд.
"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати-банківська карта, карта киянина і Kyiv Smart Card", - додала Макогон.
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Посилення карантину в Києві:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.