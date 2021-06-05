У МЗС назвали країни, які визнали українські COVID-сертифікати

Кулеба розповів подробиці про сертифікати вакцинації / УНІАН

У МЗС України заявили про старт переговорів із іншими країнами про визнання паперовим сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції, які отримають українці.

"Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише ТСН.

За словами Кулеби, вже з липня Україна має намір впровадити цифровий паспорт вакцинації. Він буде синхронізований з сертифікатом Європейського Союзу, після чого європейська влада почне визнавати його.

Міністр також підкреслив, що паперовий сертифікат про вакцинацію відповідає міжнародним стандартам.

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"Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ", - нагадав Кулеба.

Вакцинація від коронавірусу в Україні