У МЗС назвали країни, які визнали українські COVID-сертифікати

З липня Україна має намір ввести цифровий паспорт вакцинації. Він буде синхронізований з сертифікатом Європейського Союзу.
У МЗС України заявили про старт переговорів із іншими країнами про визнання паперовим сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції, які отримають українці.
"Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише ТСН.
За словами Кулеби, вже з липня Україна має намір впровадити цифровий паспорт вакцинації. Він буде синхронізований з сертифікатом Європейського Союзу, після чого європейська влада почне визнавати його.
Міністр також підкреслив, що паперовий сертифікат про вакцинацію відповідає міжнародним стандартам.
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"Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ", - нагадав Кулеба.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- 29 травня в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації від COVID-19. На базі Міжнародного виставкового центру в Києві відкрили пункт масових щеплень.
- Людей в ММЦ вакцинують китайським препаратом CoronaVac. Для того, щоб зробити щеплення, потрібно заздалегідь записатися в додатку Дія. Людям похилого віку можна приходити без запису
- Центри вакцинації також відкрилися і в інших українських містах-Львові, де щеплення роблять на Арені-Львів, і Одеса, де людей прищеплюють на стадіоні Одеської юридичної академії.