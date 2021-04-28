У МЗС Росії повідомили, чому Путін проігнорував дзвінок Зеленського

Міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров пояснив, чому після загибелі чотирьох військових на Донбасі глава Кремля проігнорував дзвінок президента України.
Президент Росії Володимир Путін відмовився від телефонних переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським після загибелі чотирьох військових на Донбасі 26 березня, бо, на думку Кремля, такі питання треба обговорювати з представниками "ЛДНР", заявив міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров.
"Це означає тільки те, що вони і в цьому напрямку своєї діяльності прагнуть переграти мінські домовленості і представити Росію як сторону конфлікту. Тому що запити, які донедавна надходили і від мого колеги Дмитра Кулеби, і від президента Зеленського, стосувалися теми врегулювання в Донбасі. На що ми говорили: дорогі друзі, це треба обговорювати не з нами, а, як ви і погодилися в межах мінських домовленостей, треба обговорювати з Донецьком і з Луганськом", - розповів Лавров в інтерв'ю РИА Новости.
За його словами, в мінських угодах прописано, що ключові етапи врегулювання конфлікту на Донбасі "мають бути предметом консультацій і узгодження з Донецьком і Луганськом".
"А коли кажуть, що у нас там назріває неприємна ситуація на лінії зіткнення, ми хочемо поговорити з міністром Лавровим або з президентом Путіним - це не до нас. І президент на зустрічі з Олександром Григоровичем Лукашенком днями в Кремлі дуже чітко сказав, що якщо вони про це хочуть розмовляти, то адресат повинен бути інший. Якщо ж наші колеги, включаючи президента Зеленського, хочуть обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, то ласкаво просимо, ми до такої розмови завжди, завжди готові", - додав глава МЗС РФ.
Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним. Трохи згодом у той же день прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки немає деталей зустрічі.