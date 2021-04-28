У МЗС Росії повідомили, чому Путін проігнорував дзвінок Зеленського

У МЗС Росії повідомили, чому Путін не відповів на дзвінок Зеленського / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відмовився від телефонних переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським після загибелі чотирьох військових на Донбасі 26 березня, бо, на думку Кремля, такі питання треба обговорювати з представниками "ЛДНР", заявив міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров.

"Це означає тільки те, що вони і в цьому напрямку своєї діяльності прагнуть переграти мінські домовленості і представити Росію як сторону конфлікту. Тому що запити, які донедавна надходили і від мого колеги Дмитра Кулеби, і від президента Зеленського, стосувалися теми врегулювання в Донбасі. На що ми говорили: дорогі друзі, це треба обговорювати не з нами, а, як ви і погодилися в межах мінських домовленостей, треба обговорювати з Донецьком і з Луганськом", - розповів Лавров в інтерв'ю РИА Новости.

За його словами, в мінських угодах прописано, що ключові етапи врегулювання конфлікту на Донбасі "мають бути предметом консультацій і узгодження з Донецьком і Луганськом".

"А коли кажуть, що у нас там назріває неприємна ситуація на лінії зіткнення, ми хочемо поговорити з міністром Лавровим або з президентом Путіним - це не до нас. І президент на зустрічі з Олександром Григоровичем Лукашенком днями в Кремлі дуже чітко сказав, що якщо вони про це хочуть розмовляти, то адресат повинен бути інший. Якщо ж наші колеги, включаючи президента Зеленського, хочуть обговорювати нормалізацію двосторонніх відносин, то ласкаво просимо, ми до такої розмови завжди, завжди готові", - додав глава МЗС РФ.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше: