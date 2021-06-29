У МОЗ хочуть не пускати до школи невакцинованих учнів

Уряд проти того, щоб до школи ходили нещеплені від коронавірусу діти / Facebook

У МОЗ заговорили про те, щоб не допускати невакцинованих Від коронавірусу дітей до навчання. Крім цього, уряд хоче ввести обов'язкову вакцинацію для частини дорослого населення країни.

Про це в інтерв'ю виданню " Ліга.life" передавати головний санлікар Ігор Кузин.

Зазначається, що невакциновані школярі можуть навчатися дистанційно.

"Я б вводив подібні норми в законі: не допускати в Заклади освіти дітей, які невакциновані і не мають на це об'єктивних причин, абсолютних медичних протипоказань", - сказав Кузін.

Він додав, що працівники освіти та сфери обслуговування повинні вакцинуватися від коронавірусу в обов'язковому порядку.

Реклама

"Ми не повинні допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов'язковість досить важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріше власний вибір людини", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, раніше міністр освіти України Сергій Шкарлет оцінив імовірність відходу українських школярів на дистанційне навчання з 1 вересня.

За його словами, це питання цілком залежить від дисципліни громадян. У той же час пора звикати жити в умовах пандемії.

"З вересня навряд чи ми підемо (на "дистанційку" – ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року", - прогнозував міністр.

Додамо, у Верховній Раді розглядали питання про дозвіл учням відвідувати навчальні заклади без обов'язкової вакцинації за віком, тим самим запобігаючи їх дискримінації. При цьому перелік захворювань, які унеможливлюють відвідування дитиною навчальних закладів повинен буде затверджувати МОЗ.