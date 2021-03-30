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У МОЗ назвали дві "гарячі точки" через коронавірус в Україні

30 березня 2021, 21:18
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За словами глави МОЗ, у великих містах не вистачає ліжок у лікарнях.

Степан
Степанов висловився про важку ситуацію з коронавірусом / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в країні через зростання захворюваності на коронавірус найбільш складна ситуація в лікарнях склалася в Києві і в Одесі.

"Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. У Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми відфінансуємо 500 ліжок. Але щоб ця ситуація вирівнялася, і у нас вже є приклад, який я постійно наводжу - треба просто дотримуватися введені жорсткі карантинні обмеження - ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона палахкотіла. Коли ми бачили там темпи зростання, то було моторошно", - заявив Степанов.

Також Степанов прояснив долю коронавірусних доплат для лікарів.

За словами міністра, МОЗ буде ретельно моніторити виплату лікарям коронавірусних надбавок, при виявленні порушень інформація буде передаватися в правоохоронні органи.

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"Що стосується доплат, в тому числі по ковідним пакетам, в законодавстві чітко визначено, на що повинні йти ці кошти. Ми отримуємо сигнали, відправляємо перевірки, але тотальний моніторинг буде реалізований за результатами кварталу. НСЗУ за результатами кварталу зробить тотальний моніторинг витрачання коштів, виплат і доплат. Там, де раптом хтось уявив собі, що можна познущатися над медичними працівниками і не виплачувати кошти, там, де будуть виявлені відповідні порушення, Я буду відразу передавати в правоохоронні органи. Це вже підпадає, мені здається, під нецільове використання коштів", - заявив міністр, передає Україна 24.

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

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