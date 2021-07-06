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У МОЗ назвали головну небезпеку штаму Дельта

6 липня 2021, 09:12

У країнах, які зіткнулися зі штамом Дельта, зростає не лише рівень захворюваності, але фіксується і зростання навантаження на інтенсивні палати лікування.

коронавірус
Якщо людина заразилася штамом Дельта, то зростає ймовірність її госпіталізації/ Фото Reuters

Штам коронавірусу Дельта досить швидко заміщає всі інші штами. Він передається від людини до людини в 1,6 раза швидше, ніж звичайний вірус. Але найголовніша небезпека в тому, що людина, яка заразилася мутованим штамом, частіше потребує інтенсивного лікування.

Як пояснив в інтерв'ю ТСН головний санлікар країни Ігор Кузін, в інфікованих штамом Дельта частіше виникає дихальна недостатність, людина потребуватиме кисню або перебування в палаті інтенсивної терапії.

"Країни, які зараз зіткнулися з цим штамом, реєструють не лише цифри підвищення рівня захворюваності, а й значне зростання навантаження на інтенсивні палати лікування. І це є ключовим з точки зору протидії цьому вірусу", - пояснив Кузін.

Крім того, за його словами, деякі країни також повідомляли, що вірус Дельта може впливати на ефективність вакцини.

"За наявними зараз даними, інфікування цей штамом дійсно може пробивати захист організму від вакцини. Він знижує ефективність тієї чи іншої вакцини. Однак це зниження варіюється в межах від 5% до 7%. Тобто, якщо ми говорили, що вакцина захищає на 80%, то при інфікуванні Дельтою - це 72-73%", - пояснив санлікар.

Вакцинація будь-яким препаратом, який зараз дозволений і використовується в світі, захищатиме від ризику госпіталізації або смерті від коронавірусу, резюмував Кузін.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок вівторка, 6 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 541 жителя країни. Було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 20, одужали - 1 086 осіб.
  • Українці повинні готуватися до осінньої хвилі захворюваності, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін. За його словами, тієї кількості вакцин, що у нас є, банально не вистачить для формування колективного імунітету.
  • 23 червня стало відомо, що на території України вже зафіксували нову модифікацію коронавірусу - Дельта, яку раніше виявили в Індії. Вірусною інфекцією такого типу заразилися 66-річна жінка і 16-річна дитина, які приїхали з Росії.
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