У МОЗ назвали регіони на межі червоної зони карантину

Епідемічні показники трьох областей перевищують вимоги карантинних норм.
Міністерство охорони здоров'я в неділю, 4 квітня, оновило дані щодо ситуації з COVID-19 в регіонах України. У червоній зоні, як і раніше, знаходяться Київ і 10 областей. На межі потрапляння до зони посилених епідемічних обмежень опинилися Хмельницька, Черкаська та Донецька області.
Згідно з даними відомства, в Хмельницькій області перевищені показники щодо завантаженості лікарняних ліжок з киснем і в два рази вище норми цифри щодо госпіталізацій. У Черкаській області високий рівень виявлення прецедентів захворювання. У Донецькій області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування опинився на межі норми, а рівень госпіталізацій перевищено.
Хмельницька область
У регіоні практично на межі цифри щодо завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом, які потребують кисню - 64% з 65%, дозволених для областей помаранчевої зони. Показники за рівнем госпіталізацій перевищують норму в два рази.
Черкаська область
В області перевищено показник виявлення прецедентів інфікування - 22,6% при нормі в 20%.
Донецька область
У регіоні коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 становить 18% при нормі 20%. Також перевищує оптимальні показники і рівень госпіталізації пацієнтів - 65 при нормі 60 на 100 тисяч населення.читайте такожЛікар дав пораду з приводу температури під час коронавірусу
Червона зона карантину на 4 квітня
- Київ
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Решта регіонів опинилися в помаранчевій зоні. Єдина область жовтої зони - Херсонська.
У червоній зоні карантину заборонена робота закладів сфери громадського харчування, торгівельно-розважальних центрів, а також проведення масових заходів. За рішенням місцевої влади може бути припинена робота громадського транспорту.
Коронавірус в Україні
- За даними на ранок неділі, 4 квітня, за останні 24 години в Україні встановлено 13 738 нових прецедентів зараження COVID-19. Найбільше випадків зареєстровано у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях.
- Вірусологиня Алла Мироненко вважає, що до літа 2021 року близько 80% українців перехворіють коронавірусом і отримають базовий імунітет до вірусу. Це означатиме, що державі більше не потрібно буде впроваджувати посилений карантин на території України.