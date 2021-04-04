У МОЗ назвали регіони на межі червоної зони карантину

Хмельницька, Черкаська та Донецька області на межі червоної зони карантину / Фото galka.if.ua

Міністерство охорони здоров'я в неділю, 4 квітня, оновило дані щодо ситуації з COVID-19 в регіонах України. У червоній зоні, як і раніше, знаходяться Київ і 10 областей. На межі потрапляння до зони посилених епідемічних обмежень опинилися Хмельницька, Черкаська та Донецька області.

Згідно з даними відомства, в Хмельницькій області перевищені показники щодо завантаженості лікарняних ліжок з киснем і в два рази вище норми цифри щодо госпіталізацій. У Черкаській області високий рівень виявлення прецедентів захворювання. У Донецькій області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування опинився на межі норми, а рівень госпіталізацій перевищено.

Хмельницька область

У регіоні практично на межі цифри щодо завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом, які потребують кисню - 64% з 65%, дозволених для областей помаранчевої зони. Показники за рівнем госпіталізацій перевищують норму в два рази.

Черкаська область

В області перевищено показник виявлення прецедентів інфікування - 22,6% при нормі в 20%.

Донецька область

У регіоні коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 становить 18% при нормі 20%. Також перевищує оптимальні показники і рівень госпіталізації пацієнтів - 65 при нормі 60 на 100 тисяч населення.читайте такожЛікар дав пораду з приводу температури під час коронавірусу

Червона зона карантину на 4 квітня

Київ

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Решта регіонів опинилися в помаранчевій зоні. Єдина область жовтої зони - Херсонська.

У червоній зоні карантину заборонена робота закладів сфери громадського харчування, торгівельно-розважальних центрів, а також проведення масових заходів. За рішенням місцевої влади може бути припинена робота громадського транспорту.

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