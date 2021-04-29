У МОЗ назвали терміни нового сплеску заражень COVID-19

Ослаблення карантину призведе до спалаху захворювання коронавірусом в Україні, каже Наталія Виноград.
Провідний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я, епідеміолог Наталія Виноград попередила про небезпеку нового спалаху захворювання коронавірусом в Україні.
Як підкреслила вона в ефірі Радіо НВ, після травневих свят, напередодні яких влада послаблює карантин, Україна може зіткнутися з новим сплеском заражень COVID-19.
"На жаль, це так. Не тому, що я песиміст, — просто я реаліст і повинна вам сказати, що за кожен день недотримання заходів ми заплатимо новими проблемами, в тому числі випадками захворювань, на превеликий жаль. Штами залишилися, і вони досить важкі, а тому буде і значна частина важких і критичних пацієнтів", — попередила Виноград.
Головний спеціаліст МОЗ зазначила, що раніше зафіксований в країні спалах захворюваності пов'язаний з циркуляцією нових більш заразних штамів вірусу.
"Однозначно хвиля не пройдена, але є тенденція до зменшення інтенсивності епідемічного процесу, <...> за минулий тиждень вона становила 13% - це дуже хороший показник в цілому по Україні. А якщо взяти [статистику] по західному регіону, то близько 20% - за винятком декількох областей, пішла стабілізація. <...> Що стосується центральної України, східних територій, там поширення нових штамів почалося пізніше. Переважно це і була основна причина стрімкого зростання [захворюваності], оскільки контагіозність цих штамів приблизно в 2,7−3,2 рази вище", — додала Виноград.
Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні зафіксовано 627 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медичних працівників.
- Також за минулу добу госпіталізовано 3 тис.096 осіб. Видужали 18 тис. 442 людини. Тестувань методом ПЛР здійснено 41 тис. Летальних випадків зареєстровано 387.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 тис.203), Дніпропетровській (1 тис. 021) областях, Києві (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 059 тис. Видужали 1 млн 635 тис.333 людини. ПЛР-тестів проведено 9 млн 377 тис. Летальних випадків зареєстровано 43 тис.