У МОЗ назвали терміни нового сплеску заражень COVID-19

В Україні прогнозують нову хвилю коронавірусу / Фото Reuters

Провідний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я, епідеміолог Наталія Виноград попередила про небезпеку нового спалаху захворювання коронавірусом в Україні.

Як підкреслила вона в ефірі Радіо НВ, після травневих свят, напередодні яких влада послаблює карантин, Україна може зіткнутися з новим сплеском заражень COVID-19.

"На жаль, це так. Не тому, що я песиміст, — просто я реаліст і повинна вам сказати, що за кожен день недотримання заходів ми заплатимо новими проблемами, в тому числі випадками захворювань, на превеликий жаль. Штами залишилися, і вони досить важкі, а тому буде і значна частина важких і критичних пацієнтів", — попередила Виноград.

Головний спеціаліст МОЗ зазначила, що раніше зафіксований в країні спалах захворюваності пов'язаний з циркуляцією нових більш заразних штамів вірусу.

"Однозначно хвиля не пройдена, але є тенденція до зменшення інтенсивності епідемічного процесу, <...> за минулий тиждень вона становила 13% - це дуже хороший показник в цілому по Україні. А якщо взяти [статистику] по західному регіону, то близько 20% - за винятком декількох областей, пішла стабілізація. <...> Що стосується центральної України, східних територій, там поширення нових штамів почалося пізніше. Переважно це і була основна причина стрімкого зростання [захворюваності], оскільки контагіозність цих штамів приблизно в 2,7−3,2 рази вище", — додала Виноград.

Коронавірус в Україні: