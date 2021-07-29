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В Україні можуть скасувати масковий режим: у МОЗ назвали умову

29 липня 2021, 12:41

Кузін підкреслює, що скасування масок буде можлива лише тоді, коли більшість населення буде провакцинована.

маски, карантин
Масочний режим поки скасовувати не будуть / Reuters

Скасування масочного режиму в Україні можна розглядати тільки тоді, коли більшість жителів України буде провакциновано, а ризик передачі інфекції – знижено до мінімуму, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

"Ми можемо розглядати (скасування масок, – ред.) тільки тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", – зазначив він в інтерв'ю УП.

На питання про те, чи проведуть українці осінь і зиму в масках, головний санлікар відповів ствердно. "Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити", – сказав він.

Кузін резюмував, що восени маска буде захищати не лише від COVID-19, а й від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) та вірусу грипу.

Раніше Кузін заявив, що Україні навряд вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени. За його словами, тієї кількості вакцин, які у нас є, банально не вистачить для формування колективного імунітету.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 29 липня зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від 19 померло 25 осіб, ще 510 осіб одужали.

МОЗ Ігор Кузін вакцинація від коронавірусу
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