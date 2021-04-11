У МОЗ назвали умову завершення пандемії через три тижні

Ляшко закликав українців носити маски / УНІАН

Перемогти пандемію коронавірусу в Україні можна всього за три тижні. Таку заяву зробив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка умова виходу з пандемії, це якби всі громадяни протягом цього часу постійно ходили в масках.

Як розповів Ляшко в інтерв'ю Яніні Соколовій, результати дослідження Центру з контролю і профілактики захворювання в США (CDC) показують, що дотримання масочного режиму дозволить "пройти епідемію".

"Є дослідження CDC. Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемії", - сказав він.

Головний санітарний лікар закликав усіх людей носити маски, мити водою з милом або обробляти антисептиком руки і уникати скупчення людей.

Крім того, він радить вакцинуватися і не тільки від коронавірусу, а й від інших небезпечних хвороб.

читайте такожУ МОЗ прогнозують до 25 тисяч хворих коронавірусом на добу

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред: