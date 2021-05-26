У МОЗ оприлюднили статистику "побочек" після вакцинації від коронавірусу

У МОЗ розповіли про побічні ефекти від коронавірусу / Reuters

Від початку вакцинації від коронавірусу у нашій країні медики зафіксували 1 436 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення. Відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менше ніж 1%, пише Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України Facebook.

Відсоток випадків побічних ефектів серед наявних в Україні вакцин від коронавірусу розподілився наступним чином:

0,22% після введення вакцини Covishield;

після введення вакцини Covishield; 0,049% після китайської вакцини CoronaVac;

після китайської вакцини CoronaVac; 0,034% після вакцини Comirnaty (Pfizer);

після вакцини Comirnaty (Pfizer); 0,083% після вакцини AstraZeneca (Південна Корея).

"Користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати над можливими ризиками", - зазначили в Державному експертному центрі.

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