У МОЗ оприлюднили статистику "побочек" після вакцинації від коронавірусу

Користь від введення вакцин в захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати над можливими ризиками.
Від початку вакцинації від коронавірусу у нашій країні медики зафіксували 1 436 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення. Відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менше ніж 1%, пише Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України Facebook.
Відсоток випадків побічних ефектів серед наявних в Україні вакцин від коронавірусу розподілився наступним чином:
- 0,22% після введення вакцини Covishield;
- 0,049% після китайської вакцини CoronaVac;
- 0,034% після вакцини Comirnaty (Pfizer);
- 0,083% після вакцини AstraZeneca (Південна Корея).
"Користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати над можливими ризиками", - зазначили в Державному експертному центрі.
Коронавірус в Україні-про що раніше повідомляв Главред:
- В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили до аеропорту "Київ".
- 18 травня Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в" помаранчеву "зону, а Черкаська область стала "жовтою".
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, Аспірин, Ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.
Автор: Катерина Трохимчук