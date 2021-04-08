У МОЗ пояснили, як організувати собі безкоштовний тест на COVID-19 / УНІАН

Є план дій з приводу того, як чинити людині, якщо сімейний лікар відмовляє йому в напрямку на безкоштовний тест на коронавірус. Про це написали представники пресслужби Міністерства охорони здоров'я України в соціальній мережі Facebook.

Чиновники уточнюють - у разі, якщо лікар відмовився давати направлення на безкоштовне тестування (незважаючи на наявність симптомів) потрібно звертатися на гарячу лінію 0 800 60 20 19 і отримати інструкцію, як діяти далі.

"Звичайно, завжди можна здати тест в приватній лабораторії. Однак сьогодні держава забезпечує безкоштовне тестування на COVID-19 всім громадянам за наявності симптомів на підставі Наказу МОЗ України від 17.09.2020 № 2122", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Крім того, в центрі захисту громадського здоров'я додали, що дуже важливо звертатися до сімейного лікаря або на гарячу лінію з метою реалізації свого законного права.

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Коронавірус в Україні:

COVID-19 за минулу добу був виявлений у 19 419 жителів країни. У тому числі захворіли 766 дітей і 480 медпрацівників.

Крім того, були госпіталізовані 5092 людини; летальних випадків - 464; одужали - 10 032 людини.

Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні: