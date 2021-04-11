У МОЗ пояснили, чому вакцина Pfizer так довго їде до України

Якби в лютому Україна не отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca, то отримала б 117 000 доз Pfizer, сказав Ляшко.
Україна досі не отримала вакцину від коронавірусу Pfizer в межах ініціативи COVAX через бюрократію та постачання до препарату AstraZeneca (CoviShield), заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Чому не прийшов Pfizer так, як і обіцяв COVAX? Виникли бюрократичні процедури між самою штаб-квартирою Pfizer та ініціативою COVAX. Від України всі документи повністю були представлені вчасно. Можливість прийняти цю вакцину були підтверджені. До нас питань немає", - заявив Ляшко, повідомляє Радіо свобода.
За словами Ляшка, COVAX самостійно визначає пріоритети постачання вакцин в різні країни світу.
"На той момент, коли всі ці бюрократичні процедури владнали, до України заїжджає вакцина (AstraZeneca - Ред.) і починається вакцинація. Але до деяких країн вакцина не заїхала, тому глобальна ініціатива COVAX, яка зацікавлена в рівному доступі до вакцин, перенаправила вакцину до тих країн, які ще взагалі не почали робити щеплення", - додав він.
Ляшко уточнив, що якби в лютому Україна не отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca, то отримала б 117 тисяч доз Pfizer в рамках COVAX раніше.
"COVAX - це не просто пообіцяли й дали, а пообіцяли й дали в залежності від того, як проходить вакцинація", - сказав Ляшко.
Вакцина від коронавірусу Pfizer - про що йшлося раніше:
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech у межах глобального механізму COVAX. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech й американською фірмою Pfizer, запобігає передаванню коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- 10 квітня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна очікує 14-15 квітня постачання вакцини від коронавірусу Pfizer - 117 тисяч доз у межах COVAX.