У МОЗ оголосили про понад 30 мутацій COVID-19 в Україні

Через нові варіації коронавірусу лікарі змушені змінювати протоколи лікування - епідеміолог / Reuters

В Україні сьогодні поширюється понад 30 різних генотипів COVID-19. Вірусні інфекції потрапляють на територію країни в тому числі і з Європи і африканських континентів. Зафіксовано і видозмінений британський штам коронавірусу, що вражає молоді вікові групи. Через мутації змінилася природа вірусу, внаслідок чого деякі раніше перспективні препарати стають неефективними. Однак вакцини проти нових варіантів коронавірусу працюють, заявила головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю епідеміологія Наталія Виноград, повідомляє Укрінформ.

За її словами, в Україні вже нарахується понад 30 генотипів воронавірусної інфекції. Щоб ретельно відстежувати епідемію, потрібно дотримуватися принципів надання медичної допомоги, вірусологічного спостереження і вивчення епідемічної складової.

"Що стосується другої складової (спостереження за вірусом, - ред.). Вона не була організована в Україні належним чином, тому дані щодо штамів - це ті, які ми отримували з-за кордону, куди доставлялися зразки, ми отримували із запізненням. Відтепер вже в Україні розпочато свої дослідження... Сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів вірусів", - стверджує епідеміолог.читайте такожВООЗ встановила чотири сценарії передачі коронавірусу людині - AP

За словами Виноград, в Україну вірусні інфекції потрапляють з різних територій, у тому числі і з Європи та африканських країн. Встановлено у нас і британський штам, а також його модифікація, до якої найменше стійкі молоді вікові групи, серед них – діти і підлітки.

Більш того, вчена розповіла, що через мутації змінилася природа вірусу, і, таким чином, прогноз для самих пацієнтів. Через це деякі ліки, які раніше розглядали в якості перспективних, виявилися неефективними. Лікарі змушені переглядати протоколи лікування.

При цьому Виноград вказала, що вакцини проти COVID-19, існуючі зараз, працюють проти мутацій коронавірусу.

"Всі виробники вакцин розглядають можливість заміни і випуску нових вакцин зі спрямованістю за "мутантами", але сьогодні ті вакцини, які використовуються, є ефективними", - сказала лікар.читайте такожКоронавірус в Україні: майже 12 тисяч хворих і 5 тисяч госпіталізацій

Виноград підкреслила, що, згідно з проведеними дослідженнями, вакцини AstraZeneca, Pfizer і Moderna менш ефективні проти британського штаму, проте все ж забезпечують захист. Наприклад, у нігерійського штаму виявлені альтернативні мутації, і вакцина AstraZeneca проти такої модифікації вже суттєво знизилася.

Варіації коронавірусу в Україні