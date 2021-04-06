Степанов оголосив регіони, які виведуть з червоної зони

Найближчими днями Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області можуть вийти з червоної зони карантину - Степанов / МОЗ

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях стабілізувалася. Незабаром регіони можуть вивести з червоної зони карантинних обмежень. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Під час свого брифінгу у вівторок, 6 квітня, міністр розповів, що місяць тому у Івано-Франківській та Закарпатській областях була зафіксована складна ситуація із захворюваністю на COVID-19. Згідно з даними на 1 березня заповненість лікарняних ліжок у Івано-Франківській області для пацієнтів, які потребують кисню, була на рівні 82%. Сьогодні цей показник становить 37%. У регіонах стали менше хворіти на коронавірус.

Відтак, у МОЗ прогнозують, що вже найближчими днями за умови повної стабілізації ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, області почнуть виходити з червоної зони.читайте такожУ НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу

"У нас значно зменшилася кількість хворих, що у Івано-Франківській, що у Закарпатській, що у Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями за умови повної стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня (епідемічної небезпеки), - підкреслив Степанов.

Які регіони готують до виходу з червоної зони

Чернівецька область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Коронавірус в Україні