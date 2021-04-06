Степанов оголосив регіони, які виведуть з червоної зони

У Івано-Франківській області заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів, які потребують кисню, становить вже 37%, сказав Максим Степанов.
Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях стабілізувалася. Незабаром регіони можуть вивести з червоної зони карантинних обмежень. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
Під час свого брифінгу у вівторок, 6 квітня, міністр розповів, що місяць тому у Івано-Франківській та Закарпатській областях була зафіксована складна ситуація із захворюваністю на COVID-19. Згідно з даними на 1 березня заповненість лікарняних ліжок у Івано-Франківській області для пацієнтів, які потребують кисню, була на рівні 82%. Сьогодні цей показник становить 37%. У регіонах стали менше хворіти на коронавірус.
Відтак, у МОЗ прогнозують, що вже найближчими днями за умови повної стабілізації ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, області почнуть виходити з червоної зони.читайте такожУ НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу
"У нас значно зменшилася кількість хворих, що у Івано-Франківській, що у Закарпатській, що у Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями за умови повної стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня (епідемічної небезпеки), - підкреслив Степанов.
Які регіони готують до виходу з червоної зони
- Чернівецька область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
Коронавірус в Україні
- За даними на ранок вівторка, 6 квітня, на території України за останні 24 години зареєстровано нових 13 267 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше прецедентів встановлено у Одеській (1436), місті Києві (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях. За минулу добу через COVID-19 загинули 430 осіб.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що складна ситуація з поширенням коронавірусу в Україні очікується протягом 2 тижнів. Поліпшення очікується з 15 квітня, проте не виключено, що до цієї дати по країні буде фіксуватися до 25 тисяч прецедентів щодобових заражень.
- Голова rомітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький припустив ситуацію, за якої між областями України можуть з'явитися блокпости. Це відбудеться в тому випадку, якщо буде встановлена катастрофічна ситуація із захворюваністю на COVID-19.