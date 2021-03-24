У МОЗ відреагували на смерть військової після щеплення

23 березня померла військовослужбовець ЗСУ, 21 березня її вакцинували від COVID-19 / Фото Reuters

У МОЗ України зробили офіційну заяву щодо смерті військовослужбовця Збройних сил України в Одеській області, якій зробили щеплення препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.

Міністерство охорони здоров'я висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої, йдеться в повідомленні відомства, опублікованому в Telegram-каналі.

Там підтвердили, що о 17:20 у вівторок, 23 березня, в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області було зафіксовано смерть військовослужбовця.

"За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - йдеться у повідомленні.

За інформацією командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до числа пріоритетних груп вакцинації, оскільки найближчим часом її мали залучити до сил, задіяних в операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

У МОЗ зазначили, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.

"Того ж дня з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано. За словами начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала", - додали у відомстві.

Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати повідомлять додатково.

У МОЗ додали, що станом на 19 березня, у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Згідно з наявними даними ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.

З початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Зараз всі вони здорові.

За фактом смерті військовослужбовця ЗСУ буде проведено повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я.

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