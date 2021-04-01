У МОЗ озвучили термін придатності першої партії вакцини Covishield

У МОЗ назвали термін придатності першої партії вакцин / УНІАН

Перша партія вакцини Covishield, яка була розроблена компанією AstraZeneca буде придатна ще декілька місяців. Термін придатності партії вакцини закінчується 23 червня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі Україна 24 .

"23 червня (закінчується термін придатності - ред.). Ми обов'язково використовуємо це (першу партію вакцини - ред.) найближчим часом", - сказав міністр.

Крім того, голова МОЗ запевнив, що всі, хто отримав перше щеплення вакциною Covishield, отримають й другу дозу. Однак друге щеплення можуть зробити вакциною AstraZeneca не лише індійського виробництва.

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"Зараз поширюються фейки, що якщо перша доза була зроблена, то й друга повинна бути зроблена нею. Ми говоримо про вакцинацію вакциною Astrazeneca. Всі люди отримають другу дозу, але це може бути Європейська, Південнокорейська або Індійська Astrazeneca. Це одна і та ж вакцина", - пояснив Степанов.

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