У МОЗ озвучили вартість однієї дози COVID-вакцини

Як пояснив Степанов, українська сторона за контрактами не може розголошувати точну вартість закупленої вакцини.
Глава МОЗ Максим Степанов озвучив середню вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, яку придбала Україна. За його словами, одна доза вакцини в середньому обходиться державі в 7,52 долара.
Як пояснив Степанов, українська сторона за контрактами не може розголошувати точну вартість закупленої вакцини.
"Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційність договорів, але я можу сказати, що в цілому ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма витратами. Середня ціна для України однієї дози вакцини виходить 7,52 долара", - сказав міністр в ефірі каналу НАШ.
Коронавірус в Україні: новини
- Станом на ранок 13 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 6 813 жителів країни. У тому числі госпіталізовано 2 569 осіб; летальних випадків - 346, видужали 19 507 осіб.
- Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні. Країна офіційно виключила препарат з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.
- Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуації з коронавірусом в Україні. Ольга Голубовська розповіла, що COVID-19 не відступає.
Автор: Катерина Трохимчук