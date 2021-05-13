У МОЗ озвучили вартість однієї дози COVID-вакцини

Вартість вакцини від коронавірусу назвав Степанов / Reuters

Глава МОЗ Максим Степанов озвучив середню вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, яку придбала Україна. За його словами, одна доза вакцини в середньому обходиться державі в 7,52 долара.

Як пояснив Степанов, українська сторона за контрактами не може розголошувати точну вартість закупленої вакцини.

"Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційність договорів, але я можу сказати, що в цілому ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма витратами. Середня ціна для України однієї дози вакцини виходить 7,52 долара", - сказав міністр в ефірі каналу НАШ.

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