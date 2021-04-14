У МОЗ розповіли, кому заборонено колоти вакцину від COVID-19

Кому не можна колоти вакцину від коронавірусу / Фото Reuters

У самий розпал компанії по вакцинації від коронавірусу в Україні в МОЗ нагадали громадянам, кому протипоказано робити щеплення, йдеться у Збірці відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Вакцинація протипоказана тим, у кого:

алергія на будь-який з компонентів вакцини

була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини

лихоманка (температура вище 38°C)

При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перешкодою для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками застуди і високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.

Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж зазначено в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодший, не можна вакцинувати.

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