У МОЗ розповіли, кому заборонено колоти вакцину від COVID-19

Не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками застуди і високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.
У самий розпал компанії по вакцинації від коронавірусу в Україні в МОЗ нагадали громадянам, кому протипоказано робити щеплення, йдеться у Збірці відповідей питання про вакцинацію проти COVID-19, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Вакцинація протипоказана тим, у кого:
- алергія на будь-який з компонентів вакцини
- була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини
- лихоманка (температура вище 38°C)
При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перешкодою для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками застуди і високою температурою, оскільки у них може бути COVID-19.
Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж зазначено в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодший, не можна вакцинувати.
Проблеми з вакциною AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- Ряд країн призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca.
Автор: Катерина Трохимчук