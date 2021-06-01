У МОЗ пояснили, кого вважати повністю захищеним від COVID-19

З моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованим.
У МОЗ нашої країни пояснили, кого вважати повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини, повідомляє сторінка відомства в Facebook.
"Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.
"Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні - ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби", - йдеться в повідомленні.
читайте такожСвоя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати важливої інформації
У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, вона також не може бути повністю захищений від коронавірусу.
"Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог", - йдеться в повідомленні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред
- 30 травня в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19. Тут будуть вакцинувати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку дія або через контакт-центр МОЗ. Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
- У столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почав працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. А у Львові вакцинальний центр відкривають на стадіоні, який побудували до Євро-2012.
- МОЗ домовилося про покупку 1,9 млн доз китайського препарату CoronaVac. В кінці березня в нашу країну прибула перша партія вакцини - 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.
- За даними МОЗ, вакциновано від коронавірусу в Україні станом на 30 травня 2021 року вже 1 015 978 осіб.