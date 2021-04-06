У МОЗ зізналися, чи загрожує Україні комендантська година і НП

Голова МОЗ Максим Степанов повідав, чи будуть в Україні вводити комендантську годину в разі погіршення ситуації з коронавірусом.
Питання введення через пандемію коронавірусу надзвичайного стану або комендантської години в Україні поки що не розглядається, але громадяни все одно повинні більш свідомо дотримуватися вже введених в країні карантинних обмеженнь, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
При цьому, як йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо, міністр зазначив, що відповідні органи повинні продовжувати контроль за дотриманням існуючих протиепідемічних заходів.
"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки таким чином ми можемо зупинити поширення третьої хвилі COVID-19", - підкреслив Степанов.
Вакцинація в Україні-про що раніше повідомляв Главред:
- 23 лютого в Україну прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca. Назавтра почалася вакцинація населення.
- Вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів, заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, посилаючись на Європейське агентство з лікарських засобів. Так він прокоментував ситуацію з тим, що багато країн почали відмовлятися від вакцини AstraZenecа.
- 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.
Автор: Катерина Трохимчук