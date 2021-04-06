У МОЗ зізналися, чи загрожує Україні комендантська година і НП

Степанов розповів про перспективи комендантської години / УНІАН

Питання введення через пандемію коронавірусу надзвичайного стану або комендантської години в Україні поки що не розглядається, але громадяни все одно повинні більш свідомо дотримуватися вже введених в країні карантинних обмеженнь, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому, як йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо, міністр зазначив, що відповідні органи повинні продовжувати контроль за дотриманням існуючих протиепідемічних заходів.

"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки таким чином ми можемо зупинити поширення третьої хвилі COVID-19", - підкреслив Степанов.

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