У МОЗ прогнозують до 25 тисяч хворих на коронавірус на добу

Коронавірус в Україні набиратиме обертів / Reuters

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов дав невтішний прогноз щодо захворюваності на коронавірус в Україні.

За його словами, напружена ситуація з коронавірусом в країні буде спостерігатися ще не менше 10 днів, і в МОЗ прогнозують до 25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу.

"За нашими прогнозами, ще близько 2 тижнів ми можемо рости - і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих. Це відбувається за рахунок певних областей, регіонів. Нас ще чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19", - заявив міністр.

За словами Степанова рівень захворюваності може стабілізуватися тільки після 15 квітня, а ось показник захворюваності найближчим часом може досягти 25 тисяч нових випадків на добу.

"Є багато факторів, які зараз не виконуються. Наприклад, ті ж самі правила, які встановлені щодо карантинних обмежень. Вони не виконуються на 100%. Ясно, що всі ці фактори впливають на кількість хворих", - підкреслив Степанов, передає Україна 24.

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Степанов також підкреслив, що стабілізуватися рівень захворюваності може лише за умови дотримання карантину.

"Навіть якщо з 15 квітня епідемія призупиниться, і ми побачимо зменшення захворюваності особливо в червоних регіонах, - це не означає, що все пройшло. Попереду Великодні та травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалахи коронавірусної хвороби", - заявив Степанов.

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