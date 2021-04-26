У МОЗ розкрили, коли Київ точно покине червону зону

Київ перестане бути "червоним" на цьому тижні, сказав Максим Степанов / УНІАН

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Київ вже виходить з червоної зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Київ покине червону зону вже цього тижня (26 квітня – 2 травня), розповів чиновник виданню Страна.

За словами міністра, у місті стабілізується ситуація із захворюваністю, і воно точно покине червону зону до кінця тижня.

"Київ вже виходить з червоної зони. Думаю, точно до кінця цього тижня це станеться...", – поділився відомостями Степанов.

Карантин в Україні та у Києві – що потрібно знати

Пандемія коронавірусу стартувала у березні 2020 року, а з 12 числа в нашій країні розпочався карантин. В Україні було кілька хвиль COVID-19. У березні поточного року почалася третя хвиля захворюваності.

Влада Києва посилила карантин з 20 березня до 9 квітня. Закручування карантинних гайок не допомогло, і столиця потрапила у червону карантинну зону.

З 5 квітня до 16 числа у Києві запровадили жорсткий карантин – новий локдаун 2021. Пізніше обмежувальні заходи продовжили до 30 квітня.

В Україні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева й червона. Найслабші заходи у зеленій зоні, а найсуворіші – у червоній.

Зелених зон у нашій країні поки немає.

У червоній зоні України станом на ранок 26 квітня перебувають:

Київ;

Київська область;

Харківська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

Житомирська область;

Хмельницька область;

Миколаївська область;

Запорізька область.

Обмеження червоної зони карантину в Україні

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Коронавірус у Києві – статистика на 26 квітня 2021 року