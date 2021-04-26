У МОЗ розкрили, коли Київ точно покине червону зону

Червона зона України скоро зменшиться, повідомили у МОЗ.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Київ вже виходить з червоної зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
Київ покине червону зону вже цього тижня (26 квітня – 2 травня), розповів чиновник виданню Страна.
За словами міністра, у місті стабілізується ситуація із захворюваністю, і воно точно покине червону зону до кінця тижня.
"Київ вже виходить з червоної зони. Думаю, точно до кінця цього тижня це станеться...", – поділився відомостями Степанов.
Карантин в Україні та у Києві – що потрібно знати
Пандемія коронавірусу стартувала у березні 2020 року, а з 12 числа в нашій країні розпочався карантин. В Україні було кілька хвиль COVID-19. У березні поточного року почалася третя хвиля захворюваності.
Влада Києва посилила карантин з 20 березня до 9 квітня. Закручування карантинних гайок не допомогло, і столиця потрапила у червону карантинну зону.
З 5 квітня до 16 числа у Києві запровадили жорсткий карантин – новий локдаун 2021. Пізніше обмежувальні заходи продовжили до 30 квітня.
В Україні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева й червона. Найслабші заходи у зеленій зоні, а найсуворіші – у червоній.
Зелених зон у нашій країні поки немає.
У червоній зоні України станом на ранок 26 квітня перебувають:
- Київ;
- Київська область;
- Харківська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область;
- Житомирська область;
- Хмельницька область;
- Миколаївська область;
- Запорізька область.
Обмеження червоної зони карантину в Україні
Коронавірус у Києві – статистика на 26 квітня 2021 року
- Загальна кількість виявлених хворих – 191 751 особа, померли 4 466 інфікованих, а одужали 120 044 пацієнти.
- У столиці 25 квітня знайшли 256 інфікованих, а 24 числа – 330.