У МОЗ розкрили плани щодо оновлення карантину в Україні

Кабмін має намір внести постанову про зміну критеріїв зеленої зони карантину - Ляшко / УНІАН

Уряд планує внести зміну до механізму адаптивного карантину в Україні. Йдеться про показники зеленої зони, яку за нинішніми критеріями можна впроваджувати тільки для всієї країни, а не окремих регіонів. Такі заходи спрямовані на адаптацію українських епідемічних індикаторів до відповідних вимог Євросоюзу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляє РБК-Україна, за словами глави МОЗ, Євросоюз нещодавно змінив визначення країн, громадяни яких можуть відвідувати держави наднаціонального об'єднання без обмежень. Наразі українські індикатори треба адаптувати під європейські вимоги.

"Тому ми вносимо зміни до постанови Кабміну про "зелену" зону, щоб узгодити її індикатори з тими, які діють у ЄС. Тому що якщо Україна перейде до "зеленої" зони, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС", - сказав Ляшко.читайте такожШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня

При цьому він підкреслив, що в новій постанові Кабміну буде встановлено список країн, які могли б відвідувати українські туристи. Наразі всі зміни узгоджуються.

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