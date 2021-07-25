У МОЗ розповіли, чи будуть в Україні робити третє щеплення від COVID-19

Вакцинація українців від коронавірусу / УНІАН

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зараз триває вивчення тривалості імунітету від COVID після вакцинації. Тому Міністерство охорони здоров'я очікує попередні результати, щоб визначитися зі стратегією ревакцинації.

"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив Кузін, передаєв Апостроф.

Він додав, що на даний момент немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації необхідно вибрати на наступні періоди.

"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову-посилюючу", - підкреслив головний санлікар.

Кузін зазначив, що за даними досліджень, "бустерна доза" дозволяє отримати більш тривалий імунний захист і відповідь.

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"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - додав він.

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Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 березня Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.